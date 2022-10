Xiaomi 12T en 12T Pro aangekondigd in München: met focus op camera

De Xiaomi 12T-serie is in München officieel aangekondigd voor het publiek. Met een focus op de camera met haar vele mogelijkheden. DroidApp was erbij en zet de details op een rijtje.

Xiaomi 12T-serie aangekondigd

In de Duitse stad München heeft Xiaomi haar twee nieuwe high-end toestellen gepresenteerd. Het merk haalt het doek van de Xiaomi 12T en de 12T Pro. Beide modellen zijn de nieuwe vlaggenschepen en richten zich op het gebruik van een (professionele) camera. Het valt op, dat in tegenstelling tot de Xiaomi 12S-serie, die hier niet uitgebracht is, verscheen met Leica-branding, maar dat zien we hier nog niet terug.

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi legt de meeste focus op de Xiaomi 12T Pro. Dit model is voorzien van een 200 megapixel camera waarmee je alle kanten op kunt. Mede dankzij de vele slimme AI-algoritmen moet dit zorgen voor mooie beelden met een hoge helderheid, goede nachtfoto’s en het snel scherpstellen. Dankzij de grote sensorgrootte moet het maken van portretten en nachtfoto’s kinderspel worden. Ondanks dat een zoomlens ontbreekt, kan er met de camera wel tweemaal ingezoomd worden. Verder vind je aan boord de 2 megapixel macrolens en de 8 megapixel groothoeklens. Met ProCut is het mogelijk om van een bepaald shot automatische uitsneden te maken, waarbij bijvoorbeeld storende elementen zoals een voorbijganger, weggehaald kunnen worden uit je beeld.

Daarnaast kun je in 8K filmen met de Xiaomi 12T Pro.

Er valt nog meer te melden over de Xiaomi 12T Pro, en dat gaat over de chipset van het toestel. De telefoon wordt aangedreven door de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset. We zien verder een 6,67 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2712 x 1220 pixels. Het scherm is bij beide toestellen gelijk, alleen de chipset is anders. De Xiaomi 12T is namelijk voorzien van een MediaTek Dimensity 8100 Ultra processor.

Xiaomi 12T

De Xiaomi 12T is ook op een ander vlak verschillend, en dat is de camera van de telefoon. Ook hiermee kun je veel kanten op, en dit dankzij de 108 megapixel hoofdcamera. Deze wordt bijgestaan door eveneens een 8 megapixel groothoeklens en een macro-lens van 2 megapixel. Xiaomi geeft aan dat ook dit toestel de mooiste foto’s moet maken in omgevingen met weinig licht.

Een andere overeenkomst tussen de twee toestellen is de grote accucapaciteit en het snelladen. Allebei de telefoons hebben een 5000 mAh batterij, welke opgeladen kan worden met de 120W HyperCharge lader van het merk. Hiermee duurt het volledig opladen van de batterij slechts 19 minuten. Middels het speciale AdaptiveCharge worden de oplaadroutines herkend en moet de batterijduur op termijn worden geoptimaliseerd, wat ook weer ten goede komt van de gezondheid van de batterij.

Verkrijgbaarheid

De nieuwe Xiaomi 12T en de 12T Pro liggen vanaf 13 oktober in de winkel. Je kunt bij de Pro kiezen uit 8GB/128GB, 8GB/256GB en 12GB/256GB als geheugenconfiguraties. De prijs van het toestel komt uit op 749 euro. Voor 599 euro gaat de 12T mee naar huis in de opslagvariant 8GB/128GB en je kunt ook kiezen voor de variant 8GB/256GB.

Xiaomi geeft je drie jaar Android updates en vier jaar beveiligingsupdates. Daarnaast geeft Xiaomi je één gratis schermreparatie in de eerste zes maanden.

Xiaomi 12T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend