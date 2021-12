Xiaomi 12 schittert in nieuwe renders

Er zijn nieuwe beelden van een nieuwe Xiaomi. Het zijn renders van de Xiaomi 12, welke volgend jaar door de fabrikant aangekondigd zal worden.

Xiaomi 12 in renders

Aan het eind van dit jaar zien we de nodige informatie en renders voorbijkomen van de toestellen die we begin volgend jaar kunnen verwachten. Dit is ook van toepassing in het geval van Xiaomi, waarbij we nieuwe informatie hebben over de Xiaomi 12. De smartphone wordt uit de doeken gedaan door een bekende bron; OnLeaks.

De smartphone van Xiaomi zal uitgerust zijn met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm. Verder wordt verwacht dat de Xiaomi 12 de afmetingen 152,7 x 70,0 x 8,6 millimeter meekrijgt, waarmee hij iets dunner is dan de Mi 11. Geruchten die ons al eerder ter oren zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld de 50 megapixel hoofdcamera en ondersteuning voor 100W opladen. Het OLED-scherm krijgt een hoge verversingssnelheid (zoals je in dit segment wel mag verwachten).