Een nieuwe smartphone van Xiaomi is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland. Het is de onlangs aangekondigde Xiaomi 11 Lite 5G NE. Deze New Edition heeft enkele verbeteringen.

Xiaomi 11 Lite 5G NE kopen

Je kunt vanaf nu de Xiaomi 11 Lite 5G NE kopen. Deze nieuwe telefoon is uitgebracht in Nederland, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De afkorting ‘NE’ staat hierbij voor New Edition. Maar wat is er precies anders bij dit model? Het is enkel de processor. In dit model zien we een Qualcomm Snapdragon 778G octa-core processor met een rekenkracht van maximaal 2.4 GHz.

De Xiaomi 11 Lite 5G NE heeft verder een 6,55 inch AMOLED-scherm, welke een Full-HD resolutie aflevert met een verversingssnelheid van 90Hz. De telefoon wordt geleverd met 128GB opslagruimte, 6GB RAM en een 4250 mAh accu. De batterij kan met 33W weer snel opgeladen worden. Verder is er een triple-camera met 64MP hoofdlens en kun je voor de selfies de 20 megapixel front-camera gebruiken.

De adviesprijs die Xiaomi het toestel heeft gegeven komt uit op 399 euro. Je kunt voor de Xiaomi 11 Lite NE 5G terecht bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Amazon en Mobiel.