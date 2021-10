‘Xiaomi Redmi Note 11-serie aankondiging op 28 oktober’

Nog een week wachten en dan is er een nieuwe aankondiging van Xiaomi. Het merk zal op 28 oktober de nieuwe Redmi Note 11 serie aankondigen. Wat kunnen we verwachten?

Redmi Note 11 op 28 oktober

Op het Chinese netwerk Weibo heeft fabrikant Xiaomi meer informatie (en beelden) gedeeld van een nieuwe aankondiging. Het merk komt volgende week donderdag met de aankondiging van de Xiaomi Redmi Note 11-serie. De presentatie van vermoedelijk de Note 11 en de Note 11 Pro staat gepland voor 28 oktober 2021. Al eerder kwamen de twee toestellen voorbij in het geruchtencircuit. Dankzij de teasers komen we nog wat extra’s te weten.

Xiaomi zal de twee devices voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Naast de speaker, die eveneens aan de bovenkant geplaatst zal worden, valt op dat de telefoon beschikt over speakers die samen met JBL zijn ontwikkeld. Aan de rechterkant van het metalen frame zien we de toetsen en achterop een iets uitstekende cameramodule. Ook de infraroodpoort is aanwezig op de telefoon.

Het reguliere model, de Note 11, zal voorzien worden van een MediaTek Dimensity 810 chipset, een 5000 mAh accu en een 120Hz LCD-scherm. Het Pro-model krijgt een Dimensity 920 chipset, eveneens een 5000 mAh accu (maar met sneller opladen) en een 120Hz OLED-scherm. Deze informatie verscheen van de week in de geruchtenmolen.