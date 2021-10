Xiaomi Redmi Note 11 en Note 11 Pro specs uitgelekt: dit kun je verwachten

Er is meer informatie opgedoken over twee nieuwe toestellen van Xiaomi. Het gaat hierbij om de Xiaomi Redmi Note 11 en de Redmi Note 11 Pro. Beide toestellen worden op korte termijn verwacht. We komen alvast wat meer te weten.

Xiaomi Redmi Note 11 specs

We hebben nog niet gek veel gehoord over de nieuwe Redmi Note 11-serie van Xiaomi. We weten enkel dat het Pro-model een oplaadsnelheid van 120W zou krijgen. Nu krijgen we echter nog meer informatie te weten over de twee mid-range toestellen van Xiaomi. Volgens de bron zou Xiaomi het toestel al snel willen aankondigen, maar een datum is nog niet bekend.

Om te beginnen is er de Xiaomi Redmi Note 11. Deze telefoon krijgt een 120Hz LCD-scherm en zal aangedreven worden door een MediaTek Dimensity 810 chipset met 6/8GB aan werkgeheugen. Tevens zal de smartphone voorzien worden van 128GB aan opslagruimte. De accucapaciteit zal uitkomen op 5000 mAh en het opladen kan met een snelheid van 33W. Bij de cameramodule zien we een 50 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel selfie-camera.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Bij de Xiaomi Redmi Note 11 Pro zien we een 120Hz scherm, dat overigens een OLED-paneel zal zijn. Verder krijgt het toestel alles wat je nodig hebt. Deze smartphone krijgt een Dimensity 920 processor, een 108 megapixel hoofdcamera en een 16 megapixel selfie-lens. Waar eerder nog het gerucht ging over 120W laden, lijkt dit gerucht niet te kloppen. Xiaomi zou de smartphone voorzien van 67W snelladen. Ook zijn er JBL stereospeakers voor de beste geluidskwaliteit. Verder is er de keuze uit 6GB + 128GB of 8GB + 128/256GB.

In China zou de prijs voor het Pro-model uitkomen op 215 euro. Voor het reguliere model komt de prijs omgerekend uit op 150 euro. Echter zal een eventuele prijs in Europa hoger komen te liggen.