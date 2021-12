Xiaomi 12 verder uitgelekt: meer foto’s, specs en prijzen

Volgende week zal Xiaomi officieel de Xiaomi 12 aankondigen. De fabrikant komt nu in het nieuws over de nieuwe ’12’, waarbij we meer foto’s van het toestel zien, en ook informatie krijgen over de specificaties en de prijzen. Wat valt er te vertellen?

Xiaomi 12 uitgelekt

We horen steeds meer over de Xiaomi 12. Van de week deelde de fabrikant zelf al een teaser met een foto van de voorkant van de smartphone. Nu is er een nieuw lek met meer informatie over de nieuwe high-end smartphone van de fabrikant, en komen we ook het nodige te weten over de prijs van de telefoon, maar zien we ook verse beelden. De aankondiging staat gepland voor 28 december, maar die datum is vermoedelijk als eerst voor de Aziatische markt. We gaan er echter vanuit dat de Xiaomi 12 ook gewoon in ons land uitgebracht gaat worden.

Opvallend is dat de Xiaomi 12 een relatief compacter toestel wordt, waarbij de breedte van het toestel uitkomt op 69,9 millimeter, en het scherm een grootte krijgt van 6,28 inch met Full-HD+ resolutie. Het gewicht is voor een high-end smartphone aan de lichte kant; 180 gram. De smartphone krijgt de nieuwe krachtige Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm mee. Verder zien we een 50 megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 13 megapixel groothoeklens en nog een telelens met 3x zoom. Xiaomi zal de 12 leveren met Android 12 en MIUI 13.

Op de lijst met uitgelekte specificaties komen we verder een 4500 mAh accu tegen voor de Xiaomi 12. Deze kan bedraad opgeladen worden met een kracht van 67 watt, en draadloos komt de kracht uit op 30 watt. De smartphone krijgt Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, WiFi 6 en alle andere mogelijkheden die je van een high-end smartphone mag verwachten.

Informatie over de prijs is er ook al. Omgerekend zou de versie met 8GB/128GB uitkomen op 515 euro. Voor 256GB komt de prijs uit rond de 550 euro. Kies je voor de 12GB RAM-versie met 256GB opslagruimte, dan mag je omgerekend 610 euro overmaken naar de bankrekening van Xiaomi. Echter gaat het hier om Chinese prijzen, dus deze zullen nog afwijken met de prijs die hier in ons land gaat gelden. We zien op één van de foto’s, dat in ieder geval het groene model met een kunstlederen achterkant komt, een chique verschijning die we kennen van de Oppo Find X2 Pro en deLG G4.

Zoals gezegd is de officiële aankondiging in China op 28 december (lokale tijd daar), en zullen we de Xiaomi 12 pas ergens begin volgend jaar in ons land gaan zien.