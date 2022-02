Xiaomi lanceert nieuwe Redmi 10 2022 met dezelfde specs

Vorig jaar werd de nieuwe Xiaomi Redmi 10 aangekondigd. Nu komt er een nieuw 2022-model, maar wat is er eigenlijk verandert?

Xiaomi Redmi 10 2022

Een nieuwe smartphone van Xiaomi is aangekondigd. De telefoonfabrikant heeft de Redmi 10 2022 gepresenteerd, terwijl we vorig jaar al de Redmi 10 te zien kregen. Maar los van de naam, wat is er nou verder nou aangepast?

De 2022-versie is voorzien van dezelfde specificaties. Dit betekent een 6,5 inch LCD-scherm met een 90Hz verversingssnelheid. Verder is er een MediaTek Helio G88 chipset en 4GB aan werkgeheugen. Voor de opslagruimte kun je kiezen uit 64GB of 128GB. De batterij krijgt een capaciteit van 5000 mAh en kan met 18W opgeladen worden.

De Xiaomi Redmi 10 2022 krijgt een quad-camera. De opstelling bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoek en tweemaal een 2MP lens voor macro- en diepte. De vingerafdrukscanner is aan de zijkant van de telefoon geplaatst, er zijn stereospeakers en er is een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Xiaomi levert het model met Android 11 met MIUI.

Wat op dit moment nog ontbreekt zijn de prijzen en releasedata.