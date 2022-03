Xiaomi verkocht 190 miljoen smartphones in 2021

Xiaomi heeft in 2021 meer toestellen verkocht dan in het jaar ervoor. De teller van de Chinese fabrikant staat op ruim 190 miljoen verkochte eenheden. Ook de nettowinst steeg flink.

Xiaomi verkocht meer toestellen

Xiaomi heeft cijfers gedeeld over het afgelopen jaar. De fabrikant noteert een flinke stijging in zowel de winst als in het aantal verkochte toestellen. Het aantal verkochte smartphones kwam in 2021 uit op 190,3 miljoen toestellen. Dit is een stijging van 30,0 procent ten opzichte van het aantal verkochte telefoons in 2020. Van dit aantal waren 24 miljoen toestellen afkomstig uit het premium segment, dat weer een stijging is van 160 procent.

De nettowinst van Xiaomi steeg ook, en wel met 69,5 procent naar 22 miljard Chinese Yuan. De totale omzet kwam uit op 208,9 miljard CNY. Xiaomi staan in veel markten in de top 5 van smartphone-fabrikanten. In 14 van de 62 markten is Xiaomi de best verkochte smartphonefabrikant. De omzet van het AI-assortiment steeg met 26 procent naar 85 miljard CNY. Het aantal maandelijks actieve MIUI-gebruikers kwam uit op 509 miljoen gebruikers, 28,4 procent meer dan in 2020.

Xiaomi presenteerde onlangs haar nieuwe Xiaomi 12-serie voor in Europa.