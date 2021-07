Honor X20 SE aangekondigd met Dimensity 700 chipset

Honor komt met een nieuwe smartphone. Nadat we eerder de Honor 50-serie zagen, is het nu tijd voor de Honor X20 SE. Wat heeft dit toestel allemaal te bieden?

Honor X20 SE

Smartphonefabrikant Honor timmert na de losweking van Huawei flink aan de weg. De smartphones worden weer van Google Play-diensten voorzien en er komen nieuwe modellen. Na de Honor 50-serie heeft de fabrikant nu de Honor X20 SE aangekondigd; als eerst voor China, en mogelijk later ook naar andere regio’s.

De smartphone krijgt een flink LCD-scherm, met een grootte van 6,6 inch en biedt een Full-HD+ resolutie. Er is een 16 megapixel front-camera in een punch-hole en aan de zijkant is het toestel voorzien van een vingerafdrukscanner. De Honor X20 SE wordt geleverd met een MediaTek Dimensity 700 chipset, welke bijgestaan wordt door 6 of 8GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 128GB.

Honor heeft de X20 SE voorzien van een triple-camera. Deze biedt een 64MP hoofdcamera, en wordt bijgestaan door twee 2MP sensoren; een daarvan is voor de portretten, de andere voor de macro. Er is verder een 4000 mAh accu, welke met 22,5W opgeladen kan worden. De smartphone kan gekocht worden in de kleuren zwart, groen, roze-goud en zilver. In China komt het toestel op de markt voor omgerekend 235 euro. Dit is het bedrag zonder heffingen en toeslagen. Het lijkt erop dat Honor op een gegeven moment terugkomt naar Europa. We houden je op de hoogte als er meer informatie is.