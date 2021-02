Huawei hoopt op reactie Biden na Amerikaanse sancties

Huawei heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad met de handelsbeperkingen die door de Verenigde Staten zijn opgelegd. Nu is de hoop op een verlichting hiervan, met Joe Biden als president. Maar wat kunnen we precies verwachten?

Huawei vestigt hoop op Biden

Onder leiding van Donald Trump heeft Huawei zich, zeker de laatste tijd, meer neergelegd op de sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd tegen de Chinese fabrikant. Nu het land inmiddels onder leiding staat van Joe Biden, laat Huawei weer van zich horen. De hoop van de Chinese fabrikant is nu op de nieuwe president van de Verenigde Staten gevestigd. Uit verschillende bronnen komt naar voren dat Ren Zhengfei, oprichter van Huawei, contact probeert de zoeken met Amerika.

Tijdens een event heeft Zhengfei gezegd dat hij vertrouwen heeft in het open beleid van Joe Biden. Volgens CNBC zou hij zelfs hopen op een telefoontje van de nieuwe president. Zowel de VS als China willen allebei (economische) groei, wat is een optimale voorwaarde is om weer samen te werken. Daarnaast kan het ook goed nieuws zijn voor Amerikaanse bedrijven, omdat Huawei sommige onderdelen uit Amerika haalt.

Is er licht aan het eind van de tunnel?

Vooralsnog ziet het er nog niet direct positief uit voor Huawei. Een aantal dagen geleden werd bekend dat de situatie rondom Amerika en Huawei niet verandert voorlopig. De fabrikant liet eerder Honor al los, zodat dat op eigen benen verder kan en wel met Google bijvoorbeeld om de tafel kan zitten. Ren Zhengfei benadrukte dat het niet van plan is om afstand te nemen van haar smartphonetak. Eerder gingen er geruchten over het afstaan van de P- en Mate-serie. De fabrikant ontkrachte deze geruchten. Enkele dagen geleden gaf Joe Biden in een toespraak aan dat het de dictatuur in China niet tolereert, maar dat het een dialoog openhoudt als optie.

We zullen af moeten wachten wat dit in de komende tijd gaat betekenen voor Huawei. We hopen op het beste!

