Huawei presenteert 22 februari nieuwe vouwbare Mate X2

We kunnen een nieuwe vouwbare smartphone van Huawei verwachten. Deze maand zal het merk de nieuwe Mate X2 presenteren, zo zien we op een teaser.

Nieuwe Mate X2 in aantocht

Huawei komt op 22 februari met de aankondiging van een nieuwe vouwbare smartphone. In een teaser is te zien dat het toestel een vergelijkbaar design zal krijgen als met de Huawei Mate X, de eerste generatie die we twee jaar geleden zagen in Barcelona.

Veel details worden niet gedeeld in de teaser, behalve dus de datum van 22 februari 2021. Op die dag zal in thuisland China de smartphone officieel aangekondigd worden.

De teaser is echter dusdanig wat misleidend, dat het niet helemaal duidelijk is of het scherm naar binnen of naar buiten klapt. Bij het vorige model zat deze aan de buitenkant, maar bij Samsung zagen we hem aan de binnenkant en leek de keuze van Huawei wat onhandiger.

Het is nog maar zeer de vraag of Huawei de Mate X2 ook buiten China uit gaat brengen. Zeker gezien het handelsverbod van de VS, waardoor Google-apps niet op het toestel te vinden zullen zijn.