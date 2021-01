Live foto’s opgedoken van Huawei P50: dit kunnen we verwachten

Huawei verscheen van de week in het nieuws met een eerste foto van de Huawei P50 Pro. De fabrikant komt nu echter in het nieuws met de reguliere P50. Deze is te zien op live foto’s, waardoor we een vrij goed beeld krijgen van de smartphone.

Huawei P50 in live foto’s

Maandag publiceerden we een artikel over de Huawei P50 Pro. De smartphone waar we nu meer informatie over hebben is de reguliere Huawei P50. Deze smartphone zal samen met de Pro aangekondigd worden, zo is de verwachting. Het ‘standaard’ model krijgt een enkele punch-hole waarin een front-camera geplaatst is.

Achterop heeft de Huawei P50 maar liefst vijf lenzen. Informatie over de camera-opstelling is er nog niet, maar Huawei kennende wordt alles uit de kast getrokken om de beste fotokwaliteit te bieden. Voor dit toestel zal de fabrikant samenwerken met Leica, zoals we dat bij eerdere camera’s van Huawei’s ook terugzagen. Veel details zijn nog onbekend, al zou de nieuwe reeks voorzien zijn van een Kirin 9000 chipset en dat de Google-diensten nog steeds niet op het toestel te vinden zijn vanwege de Amerikaanse sancties.