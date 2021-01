Huawei P50 Pro opgedoken in eerste render

Huawei heeft een nieuwe smartphone in de pijplijn zitten. De high-end smartphone krijgt de naam Huawei P50 Pro en we krijgen samen met een beeld, gelijk wat specificaties te weten.

Huawei P50 Pro in render

Leaker OnLeaks heeft een nieuw beeld naar buiten gebracht waarin we een nog onaangekondigde smartphone van Huawei te zien krijgen. De fabrikant geeft het toestel de naam Huawei P50 Pro. In de foto gaat het dus om de Pro-versie, al is de kans zeker weer aanwezig (en vrij groot) dat er daarnaast ook een regulier model komt, samen met een Lite model en wellicht een Pro+. Bij de P40-serie kwam alleen de Lite en de Pro naar Nederland.

De specificaties die we nu te weten zijn gekomen over de Huawei P50 Pro zijn vrij schaars. De smartphone zal een 6,6 inch scherm meekrijgen, al ontbreekt verdere informatie erover. We vermoeden dat het scherm weer een hoge verversingssnelheid krijgt van 120Hz en een hoge resolutie. De afmetingen van het toestel zouden uitkomen op ongeveer 159 x 73 millimeter. Het scherm zal weer flink doorlopen aan de zijkanten en heeft dunne randen.

De dubbele front-camera zoals we die zagen bij de Huawei P40 Pro, zullen we niet terug gaan zien bij de P50 Pro. Huawei zal kiezen voor een enkele selfie-camera. Het magnetische luidsprekersysteem zou vervangen worden door een standaard luidspreker. Wanneer we de nieuwe P50 van Huawei kunnen verwachten, is op dit moment onbekend.