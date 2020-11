‘Huawei P50-serie is onderweg en komt toch met Kirin-processor’

Huawei is van plan om ‘gewoon’ een nieuwe P-serie uit te brengen. Daarbij zal de smartphone ook voorzien zijn van een Kirin chipset, terwijl de verwachting was dat de Mate 40 de laatste zou zijn met een Kirin-processor.

Huawei P50 is onderweg

Volgens de Zuid-Koreaanse bron The Elec is Huawei bezig met de ontwikkeling van een nieuwe P-serie. De toestellenlijn krijgt de naam Huawei P50 mee en naar verwachting zal ook deze serie weer bestaan uit meerdere toestellen.

Uit de informatie die tot nu toe bekend is, zal Huawei de P50-serie in de eerste helft van 2021 voorstellen. Dat is goed nieuws voor de Huawei-liefhebbers. Het blijkt maar weer dat Huawei zich voorlopig niet laat stoppen door de Amerikaanse sancties. Dat zagen we eerder ook al terug bij de ontwikkelingen rondom Huawei Mobile Services, als alternatief voor de Google Play-diensten.

Opvallend is dat volgens de berichtgeving de Huawei P50-serie een Kirin 9000 chipset meekrijgt. Dit is opvallend omdat het eerder naar uitzag dat de Mate 40-serie de laatste reeks zou zijn met een Kirin-processor. De Kirin 9000 is één van de meest krachtige chipsets, dus daarmee zit het absoluut helemaal goed.

Voor het display van de Huawei P50 zou Huawei gebruikmaken van de panelen van Samsung en LG. Fabrikanten maken met regelmaat gebruik van elkaars producten, zo zien we bij veel smartphones ook camerasensoren van Sony. Het is de verwachting dat Huawei voor de camera’s weer samenwerkt met Leica. Zodra er meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

