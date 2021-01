‘Huawei wil Mate- en P-serie afstoten’; fabrikant ontkent

Het gaat door de Amerikaanse sancties niet op alle gebieden even goed met Huawei. De Chinese fabrikant koos er eerder al voor om afscheid te nemen van Honor. Nu gaan er geruchten dat de Mate-serie en succesvolle P-serie in de etalage worden gezet. De fabrikant ontkent.

Afscheid van P- en Mate-serie?

Er gaan nieuwe geruchten rond over Huawei. Twee onafhankelijke bronnen die bekend zouden zijn met plannen van Huawei, melden dat Huawei van plan zou zijn om afscheid te nemen van de high-end reeksen. Doordat het merk in een benarde positie is gekomen, zou de fabrikant ervoor willen kiezen om de P-serie en Mate-serie te verkopen. Dit kan bijvoorbeeld aan een consortium zijn, zoals bij de verkoop van Honor ook al gebeurde.

Volgens de bronnen zou Huawei de P- en Mate-serie willen afstoten en willen verkopen aan een consortium van Chinese retailers en de regionale overheid van Shenzhen, de thuishaven van Huawei. De Amerikaanse sancties zorgen ervoor dat Huawei geen zaken kan doen met Amerikaanse bedrijven. Dat begint bij de fabrikant zijn tol te eisen. Het kost het bedrijf veel moeite om onderdelen en componenten bij elkaar te krijgen voor de realisatie van de Huawei P40- en Mate 40-serie. Om die reden is er voortdurend een tekort van deze toestellen. Door deze series over te hevelen naar een andere partij, zou dit probleem opgelost moeten kunnen worden.

Huawei heeft inmiddels gereageerd op de geruchten. In een reactie laat de fabrikant weten dat de geruchten ‘ongefundeerd’ zijn en dat deze niet op waarheid berusten. Of het inderdaad een ‘broodje app verhaal’ is, zal in de komende tijd duidelijk worden. Het is goed mogelijk dat Huawei deze stap zeker aan het voorbereiden is, maar dat er nog het één en ander kortgesloten moet worden.

De P-serie was tot voor kort zeer succesvol en deed absoluut niet onder voor high-end toestellen van andere merken. Denk aan de Samsung Galaxy, Sony Xperia en OnePlus-modellen. Verder heeft het merk nog de Y-, Nova en P Smart-modellen.

Huawei P40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 695,00 euro