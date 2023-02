Motorola Defy Satellite Link brengt satellietverbinding naar Android en iOS

Wanneer je smartphone geen ondersteuning heeft voor het bellen via satelliet, dan kun je vanaf nu de hulp inroepen van de Motorola Defy Satellite Link. Met deze accessoire kun je een satellietverbinding opzetten voor je smartphone.

Motorola Defy Satellite Link

Speciaal voor situaties waarin je verbinding wilt leggen, maar dit niet kan door het gebrek aan mobiel bereik, heeft Bullitt Group samen met Motorola een nieuw product aangekondigd. Het is de Motorola Defy Satellite Link. Dit is een Bluetooth-accessoire die verbonden kan worden met ieder Android- of Apple iOS-apparaat. Dankzij de bevestigingslus maak je hem snel ergens aan vast. Dankzij de ondersteuning voor 3GPP, kunnen met Satellite Messenger berichten verstuurd en ontvangen worden.

De fabrikant meldt hierover het volgende;

Het apparaat is getest conform de militaire standaard MIL-SPEC 810H en is IP68 water- en stofbestendig. De batterij van 600mAh biedt een gebruiksduur van meerdere dagen. Het apparaat bevat bovendien een fysieke knop voor SOS en ‘locatie check-in’ die kunnen worden gebruikt als de verbonden smartphone niet binnen handbereik is. De motorola defy sa tellite link biedt het vertrouwen en de geruststelling van een satellietverbinding voor iedere smartphone, waar het avontuur je dan ook brengt.

De Motorola Defy Satellite Link verbindt via Bluetooth met elke smartphone en maakt dan direct contact met geostationaire satellieten 37.500 km boven de aarde. Met de Bullitt Satellite Messenger is het dan mogelijk om altijd berichten te verzenden en ontvangen zo lang ze ongehinderd zicht op de lucht hebben, ook in gebieden zonder mobiel bereik of WiFi. De ontvanger krijgt het bericht als sms en kan reageren met de iOS- of Android-versie van de app. De prijs komt uit op 119 euro, of op 169 euro (met één jaar Bullitt Satellite Messenger Essentials). Dit biedt dertig satellietberichten en SOS-noodhulp. Internetten en bellen lijkt niet mogelijk via deze weg.

Abonnementen op Bullitt Satellite Messenger zijn er al vanaf €4,99 per maand, inclusief 24/7 toegang SOS-noodhulpdienst van FocusPoint International. De kosten van via satelliet verzonden en ontvangen berichten worden gedekt door het abonnement van de verstuurder, zonder extra kosten voor de ontvanger, zo laat de fabrikant weten. De accessoire werkt met Android 10 en hoger, en iOS 14 en hoger.