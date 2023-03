Amazfit komt met ChatGPT naar smartwatch: dit kun je ermee

ChatGPT is vandaag de dag niet meer weg te denken. Met de slimme AI-gestuurde tool kun je hele verhalen uitwerken. Smartwatchfabrikant Amazfit heeft bekend gemaakt dat het ondersteuning voor ChatGPT toe gaat voegen aan de smartwatch. Wat kun je ermee?

ChatGPT op je smartwatch

Met ChatGPT geef je ‘de computer’ een opdracht en werkt deze in tekst helemaal uit. Als je bijvoorbeeld zegt, schrijf een artikel over Duitsland, dan krijg je een lap tekst voorgeschoteld met informatie over onze Oosterburen. Hoewel deze techniek heel indrukwekkend is, is deze lang niet altijd foutloos. Fabrikant Amazfit, bekend van de smartwatches, ziet toegevoegde waarde in het gebruik van dit slimme algoritme in de smartwatches. De functie zal toegevoegd worden aan de GTR 4-smartwatches.

De functie wordt bij de fabrikant ‘ChatGenius’ genoemd. Gebruikers kunnen een vraag stellen, waarna middels het gebruik van ChatGPT het antwoord als tekst op het scherm van het horloge wordt getoond. In de demo die Amazfit deelt, is te zien dat een antwoord met een druk op het touchscreen weer gewist kan worden en je kunt door het antwoord scrollen met de kroon aan de zijkant van het scherm.

Het is niet bekend of Amazfit de functionaliteit ook toe gaat voegen op oudere smartwatches. In de demo die je hieronder kunt vinden, worden enkel tips gevraagd. Het is niet bekend of ook andere opdrachten, die je ook uit kunt voeren met ChatGPT, kunt voorschotelen aan de smartwatch van Amazfit. Daarbij is nu niet bekend wanneer de functionaliteit wordt uitgerold door de fabrikant.



Werkt de video niet? Je kunt de officiële video hier bekijken. De Amazfit GTR 4 is in ons land te koop bij Bol.com en Coolblue.