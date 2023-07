ChatGPT app voor Android vanaf nu beschikbaar

Een dienst die in een korte tijd gigantisch in populariteit is gegroeid, is ChatGPT. De AI-assistent helpt je met het geven van antwoorden en nog veel meer. Nu is de ChatGPT app er voor Android.

ChatGPT voor Android

De ChatGPT app is vanaf nu te downloaden voor Android. Eerder verscheen de app al voor iOS. Met de applicatie kun je de dienst voortaan direct raadplegen op je smartphone of tablet. Ingelogd met je ChatGPT-account kun je je chatgeschiedenis met de dienst synchroniseren met meerdere apparaten. Daarnaast kun je natuurlijk ook nieuwe opdrachten starten, voor het krijgen van antwoorden op vragen, het krijgen van inspiratie en meer. OpenAI, de ontwikkelaar van de app zet de mogelijkheden van ChatGPT op een rijtje;

Directe antwoorden : Krijg precieze informatie zonder door advertenties of meerdere resultaten te hoeven zoeken.

: Krijg precieze informatie zonder door advertenties of meerdere resultaten te hoeven zoeken. Advies op maat : Zoek advies over koken, reisplannen of het opstellen van doordachte berichten.

: Zoek advies over koken, reisplannen of het opstellen van doordachte berichten. Creatieve inspiratie : Genereer cadeau-ideeën, schets presentaties of schrijf het perfecte gedicht.

: Genereer cadeau-ideeën, schets presentaties of schrijf het perfecte gedicht. Professionele input : Verhoog de productiviteit met feedback over ideeën, het samenvatten van notities en hulp bij technische onderwerpen.

: Verhoog de productiviteit met feedback over ideeën, het samenvatten van notities en hulp bij technische onderwerpen. Leermogelijkheden: Verken nieuwe talen, moderne geschiedenis en meer in uw eigen tempo.

De ChatGPT kun je downloaden via onderstaande button uit de Google Play Store. Je kunt je eerst vooraf registreren voor de app. Dan wordt de app gedownload zodra je deze kunt downloaden. OpenAI laat weten dat de app als eerst beschikbaar is in de VS, India, Bangladesh en Brazilië. Volgende week wordt de app in meer landen verwacht.