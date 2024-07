Onderzoek: ChatGPT verbetert productiviteit en creativiteit, maar er zijn zorgen

Open je het internet, dan vliegen de termen rondom kunstmatige intelligentie en AI je rond de oren. ChatGPT is een veelgehoorde naam. Deze tool heeft veel aan populariteit gewonnen, maar de dienst kent ook verschillende aandachtspunten.

ChatGPT mateloos populair

In 2022 werd ChatGPT aangekondigd, een platform waarmee de wereld toch wel wat ging veranderen. Sowieso de digitale wereld, want termen als AI slingeren dagelijks om je oren. Uit onderzoek van ExpressVPN blijkt dat ChatGPT de nodige verbeteringen brengt in productiviteit en creativiteit, maar het kent ook enkele nadelen en aandachtspunten.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een geavanceerd taalmodel ontwikkeld door OpenAI, en is een model dat in staat is om de menselijke taal te begrijpen. Doordat ChatGPT, en andere AI-tools, voor uiteenlopende zaken gebruikt kan worden, is er een breed publiek voor de dienst. Door het gebruik van verschillende datasets kan de taalverwerking op een natuurlijke manier plaatsvinden.

AI, ofwel kunstmatige intelligentie brengt de nodige handige tools. Toch wordt verwacht dat AI tegen 2025 zo’n 85 miljoen banen kan vervangen. Wel staat daar tegenover dat er weer nieuwe kansen gecreëerd worden in datawetenschap, machinaal leren en de ontwikkeling van AI. Een van de belangrijkste functies van ChatGPT is het beantwoorden van vragen en het bieden van informatie. Gebruikers kunnen vragen stellen over een breed scala aan onderwerpen, en ChatGPT zal proberen nauwkeurige en nuttige antwoorden te geven. ChatGPT kan verder complexe zaken uitleggen, samenvattingen maken en helpen bij het schrijven van een tekst. De dienst kan ook op wiskundig gebied je helpen.

Tijdlijn

In vijf dagen tijd, na de lancering van ChatGPT tikte de dienst al de 1 miljoen gebruikers aan. Alleen bij Instagram Threads ging de release van een nieuwe dienst sneller (1 miljoen gebruikers in 1 uur). Instagram deed dit met 2,5 maand nog relatief snel, Spotify had hier vijf maanden voor nodig, bij Facebook nam dit tien maanden in beslag. Opvallend is dat Twitter en verhuurplatform Airbnb hier respectievelijk twee en 2,5 jaar voor nodig hadden. Bij de populaire streamingdienst Netflix duurde het zelfs 3,5 jaar voordat het platform 1 miljoen gebruikers had. Vandaag de dag telt ChatGPT rond de 180 miljoen gebruikers die maandelijks actief zijn.

In het onderzoek wordt een mooie tijdlijn gedeeld van ChatGPT. Er is in de afgelopen jaren, ook voor 2022, het nodige de revue gepasseerd rondom AI en ChatGPT.

Positief

Positief aan de opkomst van ChatGPT is volgens het onderzoek, de beschikbaarheid van informatie, waar bijvoorbeeld een klantenservice weer wat aan kan hebben. Verder biedt de tool voordelen voor het onderwijs, schrijvers, de gezondheidszorg en het kan helpen met bijvoorbeeld voor verhaallijnen bij entertainmentmakers.

Aandachtspunten

Minder positief kan de afhankelijk zijn aan chatbots. Ook ligt er bij ChatGPT nog een uitdaging in het genereren van contextueel nauwkeurige, genuanceerde antwoorden. Tevens is er ook op juridisch en bij ethische implicaties voordeel te behalen. Daarbij kan het raadzaam zijn om op te passen wat je met ChatGPT deelt. De informatie die verzameld wordt met de dienst, wordt namelijk ook gebruikt voor (het verbeteren van) de dienst. Hierdoor kan het zomaar zijn dat gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Partnerbijdrage met ExpressVPN