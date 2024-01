‘Gebruikers kunnen binnenkort Google Assistent vervangen door ChatGPT’

Het was hét item van het jaar; ChatGPT. De kunstmatige intelligentie kan voor van alles gebruikt worden, en dus ook om je te helpen met de meest uiteenlopende dingen. Nieuwe aanwijzingen zijn er nu voor Android. Gebruikers zouden de mogelijkheid krijgen om de Google Assistent te vervangen voor ChatGPT.

ChatGPT geïntegreerd in Android

Er zijn in de code van de nieuwe ChatGPT app zijn nieuwe aanwijzingen opgedoken over het gebruik van de Google Assistent. Gebruikers moeten in de toekomst de mogelijkheid krijgen om ChatGPT in te stellen als standaard zoekmachine. De Google Assistent kun je sinds jaar en dag van ieder scherm een vraag stellen, en in de toekomst zou dat ook mogelijk moeten worden met de ChatGPT dienst. Als je nu ChatGPT op Android wilt gebruiken, gebruik je hiervoor de ChatGPT app.

In de nieuwste versie is een nieuwe actie toegevoegd, die gebruikers de mogelijkheid moet geven om ChatGPT te gebruiken als assistent. De activiteit is standaard uitgeschakeld, maar nadat deze handmatig is ingeschakeld en gestart, verschijnt er een overlay op het scherm met dezelfde draaiende animatie als degene die wordt getoond bij gebruik van de in-app spraakchatmodus. Deze overlay verschijnt over andere apps en neemt niet het volledige scherm in beslag. Hiermee bestaat het vermoeden dat je hiermee met ChatGPT kunnen praten vanaf elk scherm.

Het is niet bekend wanneer de functionaliteit breed beschikbaar komt voor Android.