Google Year in Search 2023: dit zijn de populairste zoekopdrachten

Google heeft haar jaaroverzicht uitgebracht, Year in Search 2023. Hierin staan de meest populaire zoekopdrachten van het afgelopen jaar. Waarnaar hebben we wereldwijd en in Nederland het meest naar gezocht?

Year in Search 2023

Ieder jaar brengt Google een overzicht naar buiten met de populairste zoekopdrachten. Dit wordt per land gedaan, maar ook wereldwijd. Deze resultaten worden gebundeld in het Year in Search 2023 overzicht. Welke zoekopdrachten werden het meest uitgevoerd dit jaar?



Wereldwijd

In 2023 hebben we wereldwijd gezocht naar de oorlog in Gaza en Israël. Daarbij waren we benieuwd naar de Titanic submarine en de aardbeving in Turkije. Ook de twee orkanen Hilary en Idalia kregen de nodige zoekacties. We zochten verder naar Shakira, sporter Damar Hamlin en acteur Jeremy Renner.

Nederland

In Nederland zochten we het vaakst naar de volgende onderwerpen;

Stemwijzer ChatGPT WK voetbal vrouwen Israël Gaza conflict Giro555

Verder zochten we vaak naar de politie partij BBB, de verkiezingen en ook de crompouce kreeg de nodige aandacht. BN’ers werden ook vaak opgezocht via Google. Dit waren in Nederland het vaakst Rob de Nijs, Tom Egbers, Tim den Besten en Caroline van der Plas.

We zochten vaak naar Oppenheimer, de film Barbie en ‘Een jaar van je leven’. Sporters Maarten van der Weijden, Edwin van der Sar en Bas Dost werden ook vaak gegoogled. Internationale beroemdheden die we vaak door de zoekmachine haalden waren Matthew Perry, Tina Turner en Andrew Tate.

België

De Belgen zochten ook het vaakst naar Israël en ook de aanslag in Brussel werd vaak gegoogled. De Belgische persoonlijkheden die de meeste zoekopdrachten kregen waren Sven Pichal, Boris van Severen en Olivier Vandecasteele.

Benieuwd wat de meest gezochte onderwerpen waren per land, dat heeft Google gebundeld op deze pagina.