Reimagine: innovatieve app scant en verbetert je oude foto’s

MyHeritage heeft een nieuwe applicatie uitgebracht voor Android en iOS. Met de applicatie kun je je oude familiefoto’s in een nieuw jasje steken. Je scant je oude foto’s en kunt deze middels AI weer inkleuren. Een handige toevoeging. Maar er is nog veel meer mogelijk met de app!

Reimagine app verschenen

MyHeritage is een platform voor het ontdekken van je familiegeschiedenis, en nu kondigt het bedrijf Reimagine aan. Het wordt makkelijker gemaakt om familiefoto’s te digitaliseren, te verbeteren en te delen. Met Reimagine kun je op een gebruiksvriendelijke en indrukwekkende manier oude fotoalbums en vergeten schoenendozen vol herinneringen tot leven brengen, zo stelt het bedrijf.

Het eerste wat je moet doen om je oude familiefoto’s te behouden, is ze digitaal maken. Reimagine heeft een handige functie waarmee je met één tik hele pagina’s uit je fotoalbum of individuele foto’s snel kunt scannen. Het slimme AI-systeem van de app herkent automatisch de afzonderlijke foto’s en zorgt ervoor dat ze er op hun best uitzien. Zo bespaar je kostbare tijd die je anders zou besteden aan het gebruik van traditionele scanners. De gescande foto’s worden opgeslagen in een album binnen de app en kunnen desgewenst geïntegreerd worden met het stamboomplatform van MyHeritage. Je kunt ook namen aan de gezichten toevoegen door gebruik te maken van de handige tag-functie. Via de website heb je ook toegang tot de foto’s.

Wat Reimagine onderscheidt van andere foto-apps zijn de krachtige AI-technologieën waarmee je je foto’s kunt verbeteren. Met slechts een paar tikjes kun je zwart-witfoto’s inkleuren, vervaagde kleuren herstellen, krassen en vouwen repareren, wazige foto’s scherper maken en foto’s tot leven brengen door ze te animeren. Je kunt zelfs audio-opnames toevoegen. Belangrijk is dat de originele foto’s nooit worden gewijzigd; elke bewerking wordt opgeslagen als een nieuwe, verbeterde versie naast het origineel.

Reimagine is beschikbaar in 11 talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. In de gratis versie van de applicatie kunnen een beperkt aantal foto’s gratis ingescand en verbeterd worden. Wil je er onbeperkt mee aan de slag, dan kun je kiezen voor een abonnement. Er zijn zowel maand- als jaarabonnementen beschikbaar in de app.