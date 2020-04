Google Play Store app geeft je sneller toegang tot reviews

Er is weer een wat subtiele wijziging doorgevoerd in de Google Play Store app. Vanaf nu krijg je sneller toegang tot reviews en beoordelingen.

Reviews in de Google Play Store

Google lijkt een server-side update te hebben uitgebracht voor de Google Play Store app. Gebruikers krijgen vanaf nu toegang tot een nieuw review-gedeelte. Deze is te bereiken via het zijmenu, de optie ‘Mijn apps en games’, ga je naar het kopje ‘Geïnstalleerd’ en kies je ‘reviews’.

In dit overzicht zie je een lijst met applicaties die je nog niet beoordeeld hebt. Je kunt daar direct beginnen met het achterlaten van een review. Uiteraard doe je dit met de vijf sterren-methode zoals we dat gewend zijn van Google. In het andere tabblad kun je ook je eerder achtergelaten reviews terugvinden.

De functionaliteit wordt uitgerold via een server-side update in de Android-app van de Play Store. Je kunt hem dus ieder moment verwachten.