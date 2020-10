Google neemt in Play Store-app afscheid van hamburger-menu

Regelmatig worden Google-apps voorzien van verbeteringen of een nieuwe lik verf. Nieuwe functies worden ook toegevoegd en soms verdwijnen er functies. In de Google Play Store app moeten we afscheid nemen van het hamburger-menu.

Einde hamburger-menu in Play Store

Bij verschillende Google-apps hebben we al afscheid moeten nemen van het zogenaamde hamburger-menu. Denk aan Google Maps, waar je de opties niet meer vindt in een hamburger-menu, maar deze te zien krijgt als je op je profielfoto tikt. Binnenkort wordt er een app toegevoegd aan de lijst met apps waar je geen hamburger-menu terug zal zien.

De Google Play Store app herbergt nu nog een reeks opties en functies in het uitschuifbare zijmenu. Dat gaat veranderen, zo is al bij verschillende gebruikers te zien. Google gaat de Play Store app voor Android voorzien van eenzelfde werking als Google Foto’s en Google Maps voor Android. Opties zijn niet meer terug te vinden in een zijmenu, maar zijn te bereiken door te tikken op de profielfoto.

Google zei eerder zelf achter deze invoering te staan, omdat de gebaren in Android 10 niet goed overweg zouden kunnen met een dergelijk zijmenu. Diverse apps hebben daarom hun bediening al aangepast naar een navigatiebalk onderin beeld of werken aan andere opties.

Op de redactie zien we de wijziging nog niet. Zie jij hem wel? Dan horen we het graag van je!