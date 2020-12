Xiaomi brengt Mi Mover app uit in de Google Play Store

Xiaomi heeft een nieuwe applicatie uitgebracht in de downloadwinkel voor Android. Met de Mi Mover app wordt het installeren van je nieuwe Xiaomi een stuk makkelijker gemaakt. De app is er nu niet alleen meer voor Xiaomi-smartphones zelf.

Xiaomi Mi Mover app in Play Store

Xiaomi volgt het voorbeeld van verschillende andere fabrikanten en brengt een eigen app uit, waarmee gegevens makkelijk overgezet kunnen worden. Het gaat hierbij om gegevens en bestanden van je ene smartphone, die middels de Mi Mover app overgezet kunnen worden naar je Xiaomi-toestel. Voorheen was het enkel mogelijk om de app alleen tussen twee Xiaomi-devices te gebruiken, maar dat is nu dus verandert.

Met Xiaomi Mi Mover kun je vrijwel alles overzetten naar je nieuwe Xiaomi-toestel, vanuit je eigen Android-device. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de belgeschiedenis, alarmen, contacten, berichten, documenten, muziek, video en foto’s. De bestanden kunnen draadloos overgezet worden zonder dat hierbij een internetverbinding voor nodig is. In het geval van Mi Mover wordt tussen de twee toestellen een verbinding opgezet om zo de bestanden uit te wisselen.

Hiermee is Xiaomi niet de eerste fabrikant die een app hiervoor uitbrengt. We kennen vergelijkbare apps bij andere fabrikanten. Samsung heeft Smart Switch, terwijl Huawei Phone Clone heeft. Oppo biedt hiervoor de toepassing Clone Phone en natuurlijk is het altijd nog mogelijk om je back-up van Google terug te zetten.