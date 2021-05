Google werkt aan werkprofielen voor Android Auto

Google heeft een nieuwe versie uitgebracht van Android Auto. In Android Auto 6.4 zijn aanwijzingen gevonden voor werkprofielen. Handig voor onderweg!

Android Auto met werkprofielen onderweg

De ontwikkeling van Android Auto blijft in volle gang bij Google. Onlangs was daar dan eindelijk het moment dat we in Nederland en België de applicatie op onze smartphone, gewoon uit de Play Store, konden installeren. Nu is het tijd voor een andere vernieuwing die in de pijplijn zit.

In de code van de nieuwste versie van de app, zijn aanwijzingen gevonden voor een nieuwe functie. Het gaat om werkprofielen die toegevoegd zullen worden aan Android Auto. De precieze werking hiervan is niet helemaal duidelijk. Het ligt voor de hand dat gebruikers apps en privégegevens kunnen schieden van het werk, zonder dat er twee telefoons gebruikt hoeven te worden.

Er zijn nog andere aanwijzingen voor nieuwe functies. Zo wordt gewerkt aan het oplossen van verbindingsproblemen, en is Google Play Music uit het systeem gehaald. Niet gek, want deze muziekdienst bestaat niet meer. Het is niet bekend wanneer Google de werkprofielen uitrolt voor Android Auto.