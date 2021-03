Android Auto update brengt split-screen naar je auto

Er wordt een server-side update uitgerold voor de app van Android Auto. Met deze handige toepassing kun je vanaf nu de split-screen modus gebruiken. Hiermee wordt het scherm in tweeën gedeeld.

Android Auto scherm in tweeën

Al een tijdje gaan berichten rond over nieuwe functies voor Android Auto. Zo schreven we eind februari over wegvriendelijke games, samen met een privacy-modus en dus de split-screen modus. Google lijkt nu te zijn begonnen met het uitrollen van een server-side update waarbij een van deze nieuwe functies wordt toegevoegd.

Gebruikers melden dat ze de split-screen functie kunnen gebruiken in Android Auto. Hiermee lijkt het erop dat dus de uitrol gestart is, al is deze nog niet bij iedereen beschikbaar is. Door de gesplitste schermmodus kun je twee apps tegelijkertijd open hebben staan. Zo is het mogelijk om aan de linkerkant de Google Maps navigatie te openen en rechts je mediabediening voor de muziekspeler. Volgens de berichten is het ook mogelijk om de positie van de toepassingen te veranderen door over te schakelen naar een andere app.

Google heeft de nieuwe weergave beschikbaar gesteld voor auto’s met grotere schermen. Wil je de split-screen modus op een kleiner scherm gebruiken, dan kan dit alleen via een omweg. Je kunt bij de collega’s van XDA de HeadUnit app downloaden als APK hiervoor.