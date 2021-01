Samsung maakt SmartThings app geschikt voor bediening via Android Auto

Het is alweer bijna een week geleden dat Samsung de nieuwe Galaxy S21-serie aankondigde. Het bedrijf zit echter niet stil voor de ontwikkeling van andere verbeteringen in diensten en producten. Nu is er nieuws over SmartThings, dat ondersteuning krijgt voor Android Auto.

SmartThings in Android Auto

SmartThings is de applicatie van Samsung waarmee je slimme apparaten kunt beheren. Denk aan de robotstofzuiger, televisies, koelkasten, maar ook slimme lampen van verschillende merken en ga zo maar door. Vanaf nu is het mogelijk om deze producten, die je hebt toegevoegd aan je Samsung SmartThings app te bedienen via Android Auto. Ook kun je slimme acties koppelen zodat er een bepaalde handeling wel of niet uitgevoerd wordt als je wegrijdt of juist thuis aankomt.

Op het scherm van SmartThings voor Android Auto kun je maximaal zes snelkoppelingen plaatsen voor de slimme apparaten. De bediening in de Android Auto toepassing laat zich vanzelf wijzen. Gewoon een kwestie van aantikken en klaar is Kees. Het was eerder al mogelijk om je SmartThings apparaten via Android Auto te bedienen, maar hiervoor moest je je SmartThings account koppelen aan de Google Assistent.