Samsung gaat S Pen voor meer apparaten uitbrengen

We zagen afgelopen week de aankondiging van de S21-serie. Voor het eerst vinden we bij een toestel uit de Galaxy S-serie ondersteuning voor de stylus. Samsung lijkt echter nog meer plannen te hebben met de S Pen, die moet namelijk naar nog meer apparaten komen.

Tot dusver was de S Pen alleen bedoeld voor de Galaxy Note-serie. Dat veranderde bij Samsung met de Galaxy S21-aankondiging. Voor het eerst zagen we ook bij de S-serie de ondersteuning voor de S Pen, om precies te zijn bij de Galaxy S21 Ultra. De twee andere toestellen kunnen hier niet mee overweg. Nu lijkt Samsung meer plannen te hebben met de S Pen.

Samsung is volgens de nieuwste berichten van plan om de S Pen naar meer toestellen te brengen. Tegenover de collega’s van SamMobile laat Samsung het volgende weten;

“We are committed to innovating new mobile experiences that flow seamlessly and continuously to make our consumers’ lives easier and better. We’ve made the bold decision to expand the S Pen experience to Galaxy S21 Ultra, and plan to expand the S Pen experience across additional device categories in the future.”