Samsung komt met SmartTag en nieuwe Galaxy Buds Pro

Samsung heeft naast de S21-serie nog een tweetal producten aangekondigd. De fabrikant presenteert de nieuwe headset Galaxy Buds Pro, en een handige accessoire; de SmartTag. Hiermee hoef je niets meer kwijt te raken.

Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung heeft een nieuwe headset aangekondigd. Dit alles tijdens Samsung Unpacked 2021 waar het ook de nieuwe Galaxy S21-serie heeft aangekondigd. De nieuwe Galaxy Buds Pro zijn op verschillende vlakken verder verbeterd. Volgens de fabrikant zien we dit onder andere terug bij de Active Noise Cancellation en Ambient Sound. Ongewenst geluid van buitenaf zou voor 99 procent gefilterd moeten worden. Daarbij kan de headset zelf de mate van het filter aanpassen. Wanneer er gepraat wordt, wordt automatisch de filtering gestopt. Hiervoor kunnen de Buds onderscheid maken tussen menselijke stemmen en ruis. De Galaxy Buds Pro zijn voorzien van IPX7-certificering, dus hoef je je geen zorgen te maken tijdens een regenbui of zweten tijdens het sporten.

Heb je de Galaxy Buds verbonden met je tablet, maar krijg je een oproep binnen op je Galaxy-smartphone, dan schakelen de Buds automatisch over naar het telefoongesprek. Overigens werkt dit alleen wanneer beide apparaten met hetzelfde Samsung-account zijn ingelogd en wanneer het apparaat met One UI 3.1 of hoger is voorzien. De oordopjes hebben een accucapaciteit van 61 mAh, de case van 472 mAh. In totaal moet dit met Active Noise Cancellation ingeschakeld zorgen voor 18 uur luisterplezier, waarvan 5 uur aaneengesloten. Met vijf minuten laden, kan er weer een uur geluisterd worden.

De nieuwe Galaxy Buds Pro zijn voorzien van een 11mm woofer en een 6,5mm tweeter voor de beste geluidskwaliteit.De Galaxy Buds Pro zijn vanaf 29 januari verkrijgbaar in Nederland voor een bedrag van 229 euro. Pre-order je voor 21 februari, krijg je er een gratis wireless charger pad bij cadeau.

Galaxy SmartTag

Een ander nieuw product is de Galaxy SmartTag. Deze kun je bijvoorbeeld aan je sleutelbos doen, of in je portemonnee stoppen. Daarnaast wordt ook als idee gegeven om hem bij je huisdier aan zijn halsband te bevestigen. Op die manier hoef je deze nooit meer kwijt te raken. Middels SmartThings Find, via de gelijknamige app kun je vervolgens deze weer terugvinden. Het idee doet denken aan Tile.

De SmartTag komt ook naar Nederland. De prijs komt uit op 29,99 euro.