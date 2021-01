Samsung Galaxy Buds Pro en Galaxy SmartTag verschijnen op internet

Een YouTuber heeft de hand weten te leggen op de nieuwe Samsung Galaxy Buds Pro, de nog onaangekondigde oortjes van het bedrijf. Daarnaast is er beeldmateriaal van de Galaxy Smart Tag.

Galaxy Buds Pro in video

Op YouTube is in een minutenlange video de nieuwe Galaxy Buds Pro te zien. De nieuwe draagbare oortjes worden waarschijnlijk samen met de Galaxy S21-serie op 14 januari aangekondigd. Toch zijn ze nu al uitgebreid te aanschouwen in de video op YouTube. Volgens de maker van de video zijn de oortjes aangeboden op Facebook Marketplace en heeft hij ze daar vandaan. Dat is opvallend, aangezien ze niet officieel zijn aangekondigd nog.

In de video zien we de verpakking van de headset. Daar staat onder andere informatie over de accuduur, de waterbestendigheid (ipx7-certificatie) en ook is er informatie over de actieve ruisonderdrukking. Als we afgaan op deze informatie wordt duidelijk dat de Galaxy Buds Pro een accuduur hebben van vijf uur, terwijl ze in de oplaadcase het achttien uur uit zullen moeten houden. Alles over deze oortjes vind je in onderstaande video.



Galaxy SmartTag

Een ander product dat binnenkort aangekondigd gaat worden is de Galaxy SmartTag. Zoals we eerder al schreven kan deze gebruikt worden voor het opsporen van je sleutelbos. De Galaxy SmartTag werkt via Bluetooth en kennen we bijvoorbeeld van Tile. Dankzij keuringsinstantie NCC krijgen we een beeld van hoe het product eruit komt te zien. De SmartTag moet ongeveer 15-20 euro kosten.

Op 14 januari heeft de fabrikant een aankondiging en het is de verwachting dat Samsung deze producten daar zal laten zien. DroidApp zal je natuurlijk op de hoogte houden.

