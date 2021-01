Samsung verkoopt veel minder smartphones dan verwacht in 2020

Samsung heeft een nieuw dieptepunt bereikt in het aantal verkochte toestellen. Het aantal verkochten smartphones is op zijn laagst in negen jaar tijd. Sinds 2011 is dat niet meer gebeurd bij Samsung.

Minder verkoop bij Samsung

Het aantal verkochte smartphones ligt bij Samsung dit jaar een flink stuk lager dan in voorgaande jaren. De fabrikant heeft minder dan 300 miljoen eenheden verkocht en dat aantal is sinds 2011 al niet meer voorgekomen, zo meldt het Koreaanse ETnews. In totaal heeft Samsung in 2020 270 miljoen mobiele telefoons verkocht, zo meldt de bron. Het gaat hierbij om de zogenaamde feature-phones en de smartphones.

De onlangs verschenen Galaxy S20 FE won in de DroidApp Awards 2020

Aan het eind van het derde kwartaal zijn door Samsung 189,4 miljoen toestellen verkocht, wat gemiddeld uitkomt op 63 miljoen per kwartaal. De schatting is dat er in het vierde kwartaal, mede door de feestdagen, een aantal van 80 miljoen apparaten wordt aangetikt. Samsung is marktleider in het smartphonesegment. Sinds 2012 heeft de fabrikant steevast meer dan 300 miljoen apparaten verkocht.

Voor 2021 zou Samsung als doel hebben om 307 miljoen mobiele telefoons te verkopen. Hierbij gaat het om 287 miljoen smartphones en 20 miljoen feature phones. Van die 287 miljoen zouden er 50 miljoen zogenaamde flagship-toestellen zijn zoals de Galaxy S21, Z Fold en Z Flip. Naar verluidt is de Galaxy S20-serie minder goed verkocht dan voorgaande series en is mede daarom ervoor gekozen om de lancering van de S21 naar voren te halen. Die aankondiging staat gepland voor 14 januari. Verder zullen we in 2021 meer betaalbare 5G-telefoons gaan zien zoals de Galaxy A22, A32 en ook nieuwe toestellen uit de M-serie.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 559,00 euro