Samsung komt met ‘Galaxy Smart Tag’ en kost 15 euro

Samsung komt in januari met de Galaxy S21-serie. Echter lijkt het erop dat de fabrikant ook met een nieuwe gadget komt; de Galaxy Smart Tag. Deze krijgt een prijskaartje van 15,00 euro, maar wat kun je ermee?

Galaxy Smart Tag op komst

We kunnen een nieuwe handige accessoire verwachten van Samsung. Het gaat om de Samsung Galaxy Smart Tag die aan je sleutelbos gehangen kan worden. De sleutelhanger geeft je de mogelijkheid om snel je smartphone terug te vinden. Op de Smart Tag zal dan waarschijnlijk een knop zitten waarmee je je Galaxy snel terug kunt vinden. Het is op dit moment niet bekend of je met de tag ook toestellen van andere merken terug kunt vinden. Andersom werkt het ook. Je kunt er bijvoorbeeld je sleutelbos mee terugvinden. Je kunt hem ook in je portemonnee bewaren. Het idee doet erg denken aan Tile tracker.

Het ontwerp is al uitgelekt dankzij een aanwijzing in de SmartThings-app van Samsung. De slimme tracker zal in ieder geval gebruik maken van Bluetooth, maar mogelijk dat Samsung nog andere verbindingen gebruikt. De tracker zal een prijs krijgen van 15,00 euro. Het lijkt erop dat Samsung deze samen met de Galaxy S21-serie aan zal kondigen.

