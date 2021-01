Samsung Galaxy A32 5G volledig uit de doeken: dit kunnen we verwachten

Samsung komt binnenkort met de Galaxy S21-serie, maar ook andere toestellen zitten er nog in de pijplijn. Nu komen we dankzij een bekende bron van alles te weten over de Samsung Galaxy A32. Wat gaat het toestel bieden? Nou, in ieder geval 5G-ondersteuning.

Samsung Galaxy A32 in beeld

De bekende Duitse bron WinFuture heeft interessant nieuws te melden over een nog onaangekondigd toestel van Samsung. Het gaat om de Galaxy A32, welke we binnenkort kunnen verwachten. Het wordt duidelijk dat 5G-ondersteuning niet langer meer alleen voor dure smartphones is, ook goedkopere telefoons krijgen ondersteuning voor de nieuwe netwerkstandaard die langzaam maar zeker meer in het straatbeeld verschijnt.

Het nieuws over de Samsung Galaxy A32 dat nu naar buiten is gekomen, laat onder andere verschillende persfoto’s van de telefoon zien. Het toestel krijgt een 6,5 inch LCD-scherm en een vingerafdrukscanner aan de zijkant van de smartphone. Daarnaast wordt verwacht dat de Galaxy A32 geleverd wordt met een MediaTek Dimensity 720 chipset, samen met 4GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte. Ook zal Samsung in sommige regio’s een 4G-only model presenteren, al ontbreken daar nog verdere details over. Samsung zou de camera in ieder geval uit willen rusten met een 48MP hoofdlens, een groothoeklens en een macro- en dieptelens.

De hoeveelheid informatie is erg summier. Voor nu moeten we het met deze informatie doen. Hierdoor blijft het de vraag wat de telefoon gaat kosten, wanneer we hem kunnen verwachten en op welke Android-versie hij draait. Als er meer informatie beschikbaar is, houden we je natuurlijk op de hoogte.