Nieuwe renders: meest betaalbare 5G van Samsung; de Galaxy A32

Samsung komt met de meest betaalbare 5G-smartphone van tot nu toe. Het toestel is opgedoken in renders en krijgt de naam Samsung Galaxy A32 5G. Wat heeft het toestel te bieden?

Samsung Galaxy A32 in renders

Er zijn beelden verschenen van een nieuwe Samsung. De Samsung Galaxy A32 5G zal de goedkoopste smartphone worden van de fabrikant met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Overigens weten we de prijs nog niet, maar op dit moment is dat de Samsung Galaxy A42, welke voor een bedrag heeft van 349 euro. Dit betekent dat de prijs lager uit zal vallen voor de A32. Wellicht 249-299 euro.

Als we kijken naar de voorgaande modellen en naar de foto’s, dan kunnen we een aantal dingen verwachten. De Samsung Galaxy A32 5G krijgt een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, een USB-C aansluiting en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Deze zal geplaatst zijn in de power-button. Verder zien we een druppel-notch in het scherm en krijgt de A32 vier camera’s. Details over de camera-opstelling is niet bekend.

We weten verder de afmetingen van de Samsung Galaxy A32 5G. Deze komen naar verwachting uit op 164,2 x 76,1 x 9,1 millimeter. Dat is een vrij flinke omvang. Het is onbekend wanneer de nieuwe smartphone aangekondigd wordt. Natuurlijk houden we je op de hoogte.