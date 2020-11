Samsung Galaxy A12 en A02s komen naar Nederland: dit weten we nu

Samsung heeft bekend gemaakt dat het twee toestellen uit de A-serie uitbrengt in Nederland. De twee smartphones hebben de namen Galaxy A12 en Galaxy A02s.

Samsung Galaxy A12 en A02s naar ons land

In de Nederlandse telecomwinkels komen we al een hoop Samsung-toestellen tegen, en dat aantal wordt nog verder uitgebreid. De fabrikant heeft bekend gemaakt dat twee nieuwe toestellen zullen verschijnen op de Nederlandse markt. We komen hier nu ook het één en ander over te weten en praten je helemaal bij.

Galaxy A02s

We beginnen met de goedkoopste van de twee; dit is de Samsung Galaxy A02s. Dit toestel krijgt een 6,5 inch HD+ beeldscherm mee, samen met een niet nader genoemde octa-core chipset, 3GB RAM en 32GB opslagruimte. Dit geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Er is een triple-camera (13MP + 2MP + 2MP) en 5000 mAh accu. Deze wordt opgeladen met de 15W adapter. Er is keuze uit de kleuren zwart en wit.

Galaxy A12

Nieuw is ook de Samsung Galaxy A12. Deze smartphone heeft ook een 6,5 inch HD+ beeldscherm. De octa-core chipset is ook niet gespecificeerd maar is nog net wat krachtiger. Daarbij zal de A12 op de markt komen met 4GB RAM en 128GB opslagruimte en dit is ook uitbreidbaar. De quad-camera beschikt over een 48MP hoofdcamera, 5MP groothoeklens en tweemaal een 2MP lens voor macro- en dieptefotografie.

De accu van de Galaxy A12 komt uit op 5000 mAh en kan (ook) met 15W snel opgeladen worden. Samsung geeft het toestel een vingerafdrukscanner mee aan de zijkant van het model. Naast zwart en wit kun je bij de A12 ook kiezen uit een blauwe kleur.

Beschikbaarheid

Wil je nu snel naar de winkel rennen om de Galaxy A02s of A12 te bemachtigen, dan wordt het een teleurstelling. De Galaxy A12 ligt pas vanaf januari in de winkels, de A02s verschijnt in februari. Pas later worden de prijzen bekend gemaakt. We verwachten voor de A12 een prijs van rond de 200 euro. De Galaxy A02s verwachten we rond de 150 euro.