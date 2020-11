Samsung Galaxy A51 krijgt One UI 2.5 update en verbeteringen voor camera

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy A51. De interessante smartphone wordt bijgewerkt met de One UI 2.5 update. Daarbij belooft Samsung dat het ook verbeteringen klaar heeft gezet voor de camera van de smartphone.

Galaxy A51 krijgt One UI 2.5

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy A51. Het middensegment toestel wordt bijgewerkt met de fijne update naar One UI 2.5. De update die eerder al voor verschillende andere Samsung’s werd uitgerold, is nu beschikbaar voor de Galaxy A51. Dit laat Andy aan DroidApp weten.

Met de update worden een aantal verbeteringen doorgevoerd. Bij WiFi-netwerken zie je voortaan direct wat de netwerkkwaliteit is van de netwerken in de buurt. Tevens kun je sneller inloggen bij een WiFi-netwerk waarmee een contact verbonden is. Door op ‘Wachtwoord opvragen’ te tikken kan het contact direct de inloggegevens delen. Nieuw is verder de zoekfunctie in de toetsenbord-app om bijvoorbeeld direct op YouTube of Google te zoeken, en verbeteringen voor het Always On Display.

Verder meldt de changelog dat er verbeteringen zijn voor de camera. Echter gaat het waarschijnlijk om verbeteringen op de achtergrond. We zien zo 123 geen wijzigingen terug. Samsung levert met deze update ook gelijk beveiligingsupdate oktober 2020 mee. De update wordt vanaf nu uitgerold en heeft een grootte van 913MB.