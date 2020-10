Samsung Galaxy A71 ontvangt One UI 2.5 met nieuwe patch

Samsung rolt een grote update uit voor de Samsung Galaxy A71. Voor de smartphone die vorig jaar werd uitgebracht, staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar, samen met de One UI 2.5 skin.

De Samsung Galaxy A71 wordt bijgewerkt met een flinke update, zo melden gebruikers aan DroidApp. De update brengt One UI 2.5, de nieuwste versie van de skin over Android. Daarnaast brengt de update ook direct nog de nieuwe beveiligingsupdate van oktober 2020. In de afgelopen tijd hebben verschillende Samsung-toestellen deze update al mogen ontvangen en nu is dus de A71 aan de beurt.

Verbeteringen in One UI 2.5 zijn niet enorm groot. Op het gebied van netwerken, kun je voortaan kwaliteitsinformatie vinden bij WiFi-netwerken. Denk aan heel snel, snel, normaal of langzaam. Het toetsenbord brengt brengt een zoekfunctie voor YouTube en deze kun je voortaan kun je deze in gesplitste variant gebruiken in de landschapmodus. Tevens zegt Samsung ook verbeteringen in de camera doorgevoerd te hebben.

De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet;

Wi-Fi

– Als kwaliteitsinformatie van nabije Wi-Fi-routers gemeten kan worden, verschijnt deze informatie als Heel snel, Snel, Normaal of Langzaam.

* Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld in de “Informatieweergave netwerkkwalitei”-instellingen.

– Bij een poging toegang te krijgen tot een Wi-Fi-router met een wachtwoord stelt een nieuw toegevoegde functie de gebruiker nu in staat om het wachtwoord van de Wi-Fi-router op te vragen van iemand in de buurt die is opgeslagen in hun contactenlijst en al verbonden is met die router.

* De knop “Wachtwoord opvragen” zal verschijnen op het invoerscherm voor het Wi-Fi-wachtwoord wanneer je een wachtwoord kunt opvragen.

Always On Display

– Bitmoji-stickers worden ondersteund in Always On Display. (Klokstijl)

Samsung-tts.bord

– Er is een nieuwe functie toegevoegd aan de zoekfunctie op het toetsenbord die de gebruiker in staat stelt om te zoeken op YouTube.

– Gesplitst toetsenbord wordt ondersteund in landschapsmodus.

– De zoekfunctie van het scherm “Invoertalen beheren” op de pagina Toetsenbordinstellingen is recent geüpdatet om het eenvoudiger te maken om invoertalen voor het toetsenbord te vinden die de gebruiker wil toevoegen of verwijderen.

Camera

– De kwaliteit en stabiliteit van de camera zijn verbeterd.

Berichten

– Er is een functie toegevoegd die de gebruiker in staat stelt een persoon te bellen die is opgeslagen als een pre-geconfigureerd contact voor noodberichten.

– Er is een functie toegevoegd die de gebruiker in staat stelt om 24 uur lang iedere 30 minuten een noodbericht te delen met hun locatie.

De beveiliging van uw apparaat is verbeterd.