Opgelet: je muziek in Google Play Music verdwijnt per 24 februari

Enige tijd geleden heeft Google de stekker uit haar muziekdienst Google Play Music getrokken. Er is nu belangrijk nieuws voor degenen die nog muziek hebben staan in hun Google Play Music-account.

Google Play Music offline op 24 februari

In oktober 2020 moesten we definitief afscheid nemen van Google Play Music. Gebruikers kregen aanvankelijk de tijd om tot en met december hun account over te zetten naar de opvolger van Play Music: YouTube Music. Deze dienst liet je middels de migratietool de muziek uit je Google-account importeren. Stilletjes is deze termijn opgeschoven om gebruikers meer tijd te geven.

Google laat nu weten dat het definitief op 24 februari stopt met Google Play Music. De dienst is vanaf die datum niet langer meer beschikbaar. Vanaf dan zal het niet meer mogelijk zijn om op welke manier dan ook je muziek te bewaren of eventueel te exporteren naar YouTube Music.

Via de website van Google Play Music heb je de mogelijkheid om muziek te verwijderen, te downloaden of om over te zetten naar YouTube Music.