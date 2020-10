Google Play Music is definitief verleden tijd: dienst offline

Google heeft een punt gezet achter haar eigen muziekplatform Google Play Music. De dienst die in 2011 werd opgericht is na negen jaar verleden tijd. Play Muziek wordt vervangen.

Einde Google Play Music

Het hing al even in de lucht en nu is het definitief over en uit met Google Play Music. De muziekdienst die zowel gratis als betaald te gebruiken was, bestaat niet meer. In augustus liet Google al weten dat het in september zou stoppen met het functioneren van de dienst in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. In oktober zou de rest van de wereld volgen.

Dat is nu gebeurd. De Google Play Music app werkt niet meer, je ziet direct een melding verschijnen dat je je account en bibliotheek kunt overzetten. Want hoewel Google Play Music verleden tijd is, gelooft Google nu in de kracht van YouTube Music, de opvolger van Play Music. Tot en met december kun je je account direct overzetten naar YouTube Music. Hierbij gaat het om je bibliotheek, inclusief uploads en afspeellijsten.

Sinds eind augustus is het al niet meer mogelijk om tracks te kopen via de Google Play Store. Het downloaden van muziek is dus niet meer mogelijk aan huis bij Google; voortaan draait het bij YouTube Music om het streamen van muziek. Ergens anders gekochte muziek kun je wel uploaden naar je YouTube Music account via de uploadfunctie.