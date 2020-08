Google Play Music stopt in september, ook geen muziekverkoop via Play Store

Google heeft eerder al door laten schemeren dat het Google Play Music wil vervangen door YouTube Music. Nu is hierover meer informatie gedeeld door Google. Binnenkort kun je ook geen muziek meer kopen via de Play Store.

Google Play Music op zwart

Het doek gaat definitief vallen voor Google Play Music. De muziekdienst van Google wordt vervangen door YouTube Music. Koop je nu een nieuw Android-toestel, dan wordt sinds een tijdje al YouTube Music standaard voorgeïnstalleerd. Eerder werd door het bedrijf aangegeven dat YouTube Music eerst een volwaardig alternatief moest zijn voor Play Music, en dat dan de stekker pas uit Play Music gehaald zou worden.

Dat lijkt nu langzaamaan het geval, want later dit jaar zal Google Play Music op zwart gaan. In september gaat de dienst op zwart in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. De rest van de wereld volgt in oktober, zo laat Google weten. Gegevens, muziekbestanden en dergelijke kun je tot en met december 2020 downloaden via Google Takeout. Je kunt ook de handige migratietool gebruiken om deze gegevens direct over te hevelen naar YouTube Music.

Play Store

Vanaf eind augustus is het niet langer meer mogelijk muziek te kopen via de Google Play Store. Daarnaast kan er geen muziek meer geüpload worden via Music Manager. Dit betekent dat Google definitief afscheid neemt van het downloaden van muziek en alleen nog streaming aan gaat bieden. Wel krijgt YouTube Music een uploadfunctie om muziek te uploaden die je ergens anders hebt gekocht.