Google laat je in Android en Chrome zonder wachtwoorden inloggen

Google heeft een nieuwe feature aangekondigd met betrekking tot het inloggen. Het moet mogelijk worden gemaakt om zonder wachtwoorden in te loggen. De functie is aangekondigd voor Android en browser Chrome. Hoe werkt dit precies?

Inloggen zonder wachtwoorden

Wachtwoordloos inloggen, dat is een functie die nu is aangekondigd door Google voor zowel Android als voor de Chrome-browser en Chrome OS. Voor de functionaliteit wordt samengewerkt met twee andere grote giganten; Apple en Microsoft. De functie moet later dit jaar beschikbaar komen en is volgens Google beter en veiliger voor de gebruiker. Het gebruik van zwakke wachtwoorden moet hiermee buitenspel gezet worden. Er wordt gebruik gemaakt van een zogeheten FIDO-sleutel die bewaard wordt op de telefoon of computer/Chromebook.

Volgens Google werkt het gebruik van de FIDO-sleutel eenvoudig. Deze wordt op een telefoon enkel opgevraagd als deze ontgrendeld is. Daarnaast kan het ook op de computer gebruikt worden, al dient dan wel de telefoon ontgrendeld te worden. Het inloggen zonder wachtwoord moet werken bij zowel apps als websites. Wanneer je in wilt loggen krijg je een melding op je telefoon. Zo kan er dan ingelogd worden. Wanneer je je telefoon kwijtraakt of deze wordt gestolen, kun je middels een back-up in de cloud je wachtwoordsleutel overzetten op een nieuw toestel.

Ondanks dat de genoemde bedrijven graag van de wachtwoorden af willen, kan het echt nog wel even duren totdat we afscheid nemen van de wachtwoorden. Hier is een hele transitie voor nodig en zover is iedereen nog lang niet. Wel wordt er door verschillende partijen gewerkt aan alternatieven. Denk aan de vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning of inloggen middels een SMS (-code).