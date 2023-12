Google laat je straks apps op afstand verwijderen van Android-toestel

Google werkt aan een optie die het mogelijk moet maken om apps van op een afstand te verwijderen. De functionaliteit moet binnenkort beschikbaar komen middels een update voor de Play Store. De functionaliteit is nu via een omweg door iemand al werkend gekregen.

Apps verwijderen op afstand

Op afstand een app installeren via de Google Play Store is meestal niet echt een probleem. Wel een probleem is het verwijderen van een applicatie op afstand. Een recente update van de Google Play Store bevat voorbereidingen, waarmee gebruikers de mogelijkheid moeten krijgen om een app van een verbonden apparaat te verwijderen. De functionaliteit moet binnenkort voor iedereen beschikbaar komen. Nu is dat nog niet het geval.

Wanneer deze functionaliteit breed wordt toegepast, is het waarschijnlijk mogelijk om apps van gekoppelde apparaten te verwijderen via de Play Store door te navigeren naar ‘Apps beheren & apparaat’ na het selecteren van je profielafbeelding. Ga naar het tabblad “Beheren”, selecteer het huidige apparaat en bekijk een lijst van alle gekoppelde apparaten. Kies het specifieke apparaat waarop je een app wilt verwijderen, bekijk de lijst met geïnstalleerde apps en selecteer degenen die je niet langer wenst te gebruiken. Vervolgens kan je ze verwijderen door op het verwijderpictogram in de rechterbovenhoek te tikken.

Wanneer de functionaliteit beschikbaar komt is niet bekend.