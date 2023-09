Je Android-toestel kan nu ongebruikte apps automatisch archiveren

Google heeft een nieuwe functie toegevoegd aan de Google Play Store. Applicaties die je niet tot amper gebruikt kunnen voortaan automatisch gearchiveerd worden. De functie is vanaf nu beschikbaar voor gebruikers met een Android-device.

Automatisch apps archiveren

Vanaf nu vind je in de Google Play Store een nieuwe functie, waarmee weer wat geheugen bespaard kan worden op je telefoon of tablet. Applicaties die niet actief gebruikt worden, kunnen gearchiveerd worden waarmee ruimte bespaard wordt op het geheugen. Ongeacht hoeveel opslagruimte je vrij hebt op je toestel, kun je kiezen voor het automatisch archiveren, dit kan ook dus preventief gedaan worden. Zo hoef je nooit meer tegen de beperking aan te lopen bij het installeren van nieuwe apps.

Google zegt dat het automatisch archiveren ingeschakeld wordt als je apparaat weinig opslagruimte heeft. Google zal via de Play Store vragen. Android-gebruikers kunnen nu altijd apps automatisch archiveren, ongeacht hoeveel opslagruimte er beschikbaar is op het apparaat. Deze nieuwe functie, die eerder alleen beschikbaar was voor gebruikers met bijna geen opslagruimte, kan helpen om ruimte vrij te maken voor nieuwe apps en updates.

Met het archiveren worden app-gegevens en – bestanden verwijderd, terwijl de app zelf wel bewaard wordt. Als je een gearchiveerde apps opnieuw wilt gebruiken, dien je deze wel opnieuw te downloaden uit de Google Play Store. Wil je de gearchiveerde apps bekijken, dan volg je de onderstaande stappen;

Open de Google Play Store, en tik rechtsboven op je profielfoto

Kies de optie ‘Apps en apparaat beheren’

Kies het tabblad ‘Beheren’

Swipe de filters naar rechts, totdat je de laatste optie ‘Gearchiveerd’ ziet

Wil je automatisch archiveren gebruiken? Volg dan onderstaande stappen;