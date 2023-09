Android Feature Drop september 2023: nieuwe functies voor je smartphone

Google heeft een nieuwe editie vrijgegeven van de Android Feature Drop. In de Feature Drop van september komen we een hoop nieuwe functies en verbeteringen tegen, welke uitgerold zullen worden naar je smartphone of tablet. Welke verbeteringen staan er klaar?

Android Feature Drop september 2023

Met de release van een nieuwe Android Feature Drop komen we te weten, welke nieuwe functies Google uit gaat rollen voor Android-toestellen. In tegenstelling tot de Pixel Feature Drop, zijn deze functies bedoeld voor alle Android-apparaten. Het geeft namelijk aan welke functies toegevoegd worden aan de Google-apps. Wel kan het zijn dat sommige functies niet volledig werken, omdat de fabrikant een optie niet aanbiedt, of omdat de eigen skin van het merk ‘in de weg zit’.

Mishaal, een bekende tech-schrijver, heeft een overzicht gedeeld met welke nieuwe functies we vanaf nu kunnen verwachten.

De At a Glance-widget van de Google-app krijgt een visuele vernieuwing en nieuwe functies. De widget geeft nuttige informatie weer, zoals weerwaarschuwingen, reisupdates en herinneringen aan evenementen. (Opmerking: dit is niet dezelfde At a Glance-widget als op Pixel-apparaten.)

Met Q&A voor afbeeldingen, nu buiten de gesloten bètafase, kan de Lookout-app automatisch beschrijvingen genereren van afbeeldingen met bijschriften van lage kwaliteit of die helemaal geen alt-tekst hebben. Gebruikers kunnen vervolgens hun stem gebruiken of typen om vragen te stellen over de afbeelding. Lookout ondersteunt nu ook 11 nieuwe talen, waaronder Japans, Koreaans en Chinees, waardoor het totale aantal ondersteunde talen op 34 komt.

Google Wallet ondersteunt nu het importeren van pasfoto’s, zodat u elke pas met een streepjescode of QR-code kunt digitaliseren. U kunt bijvoorbeeld een afbeelding van uw sportschool- of bibliotheekpas uploaden om een ​​digitale versie ervan op te slaan in Google Wallet.

Apps voor Zoom en Webex van Cisco komen naar Android Auto, zodat u via audio kunt deelnemen aan conferentiegesprekken en rechtstreeks vanaf het display van uw auto door uw vergaderschema’s kunt bladeren.

Je kunt de Assistent nu automatisch je activiteits- en slaapgegevens (van Fitbit of Google Fit) laten voorlezen via een nieuwe actie in persoonlijke Routines. U kunt bijvoorbeeld de actie ‘gezondheidsinformatie opvragen’ toevoegen aan de routine ‘Hey Google, goedemorgen’.

Nieuwe mascotte

Google kwam eerder al met het nieuwe Android-logo en beeldmerk. Daar komt nu nog een vernieuwing bij. Google vernieuwt namelijk ook het logo en de mascotte op andere plekken. Hieronder zien we een demo. De nieuwe mascotte is aan te passen aan verschillende eigenschappen en zal vanaf dit jaar op meer plaatsen verschijnen. We verwachten dat dit ook deel zal uitmaken van het opstartproces van je apparaat.

De nieuwe functies zullen in de komende tijd uitgerold worden. Dit kan echter wel enige tijd duren.