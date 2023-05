Malware in Play Store die stilletjes abonnementen afsluit

Beveiligingsbedrijf Kaspersky heeft malware in de Google Play Store gevonden. Zonder dat de gebruiker dit doorheeft, kan stilletjes een betaald abonnement afgesloten worden. De malware zat in verschillende applicaties.

Malware voor abonnementen

Wanneer je je online begeeft, is het verstandig om op te letten wat je doet. Toch kan er alsnog altijd iets gebeuren. In zeker elf apps die aangeboden werden in de Google Play Store is malware gevonden. Deze malware zorgde ervoor dat schadelijke code in de app, verschillende informatie over een toestel uit kon lezen. Waaronder het telefoonnummer. Dit werd vervolgens gebruikt voor het afsluiten van een betaald abonnement.

De desbetreffende apps zijn meer dan 620.000 keer gedownload. Het is niet uitgesloten dat er nog meer apps zijn waarin de malware aanwezig is. Gebruikers krijgen de vraag bij het gebruik van de app, om akkoord te gaan met verschillende permissies. Voor het abonnement wordt een zogenaamde stille sms gestuurd. Deze zie je dus niet in je berichten-app staan en wordt onderschept door de kwaadwillenden. In deze stille sms staat een bevestigingscode voor het abonnement. De applicatie kan gewoon gebruikt worden, en dus merken gebruikers er niets van.

De elf applicaties zijn inmiddels uit de Google Play Store gehaald. Het is goed mogelijk dat er nog meer apps gevonden worden waarin de malware zit. Volgens Kaspersky verzinnen oplichters steeds nieuwe manieren om de malwarescanner van Google te omzeilen. Aangeraden wordt om goed op de permissies van de app te letten, en niet zomaar iedere app te downloaden.