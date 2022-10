Opgepast: deze 16 malware-apps trekken je batterij leeg

De onderzoekers van McAfee zijn gestuit op zestien Android-applicaties die zonder te merken je accu leegslurpen. Het gaat om malware die ook nog bepaalde handelingen uitvoert.

Pas op voor deze apps

McAfee heeft een overzicht gedeeld van 16 applicaties die je maar beter snel van je smartphone of tablet kunt halen. Het gaat om malware-applicaties die op de achtergrond wat zaken afhandelen. Zo wordt er stiekem door de apps geklikt op advertenties, waarmee de hackers weer geld verdienen. Doordat er een heel proces actief blijft op de achtergrond, blijft ook de smartphone werken en zorgt dit ervoor dat de batterij sneller leeggaat.

Volgens McAfee is de zogenaamde clicker-malware verstopt in de verschillende apps, die nog wel deden wat de Play Store beschrijving beloofde. Google is op de hoogte gebracht van de zaak en heeft zover bekend de desbetreffende applicaties uit de Google Play Store gehaald. Het meest bekend is de app DxClean, welke meer dan 5 miljoen downloads had. Samen zijn deze apps goed voor meer dan 20 miljoen downloads. Dat de app uit de Play Store zijn gehaald, betekent niet dat ze ook van de smartphone verdwijnen. Dat moet je namelijk nog wel zelf doen.

Het gaat om de zestien apps uit het onderzoek van McAfee;

com.hantor.CozyCamera

com.james.SmartTaskManager

kr.caramel.flash_plus

com.smh.memocalendar

com.joysoft.wordBook

com.kmshack.BusanBus

com.candlencom.candleprotest

com.movinapp.quicknote

com.smartwho.SmartCurrencyConverter

com.joysoft.barcode

com.joysoft.ezdica

com.schedulezero.instapp

com.meek.tingboard

com.candlencom.flashlite

com.doubleline.calcul

com.dev.imagevault