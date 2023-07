Google gaat inactieve Google-accounts verwijderen

Google gaat accounts die lange tijd niet zijn gebruikt opheffen en verwijderen. Het gaat om accounts die twee jaar lang niet gebruikt zijn. Met het verwijderen van het account wordt alles uit je account gewist; dus Gmail, Agenda, YouTube, Foto’s en andere diensten van Google.

Google verwijdert inactieve accounts

Vanaf later dit jaar zal Google een account en de inhoud ervan, inclusief content in Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda), YouTube en Google Foto’s, verwijderen als het account gedurende minstens twee jaar niet is gebruikt en ingelogd. Het is een nieuwe maatregel die door Google aangekondigd is.

Deze beleidsregel is alleen van toepassing op persoonlijke Google-accounts en heeft geen invloed op accounts van organisaties, zoals scholen of bedrijven. Voordat het account wordt verwijderd, zal het bedrijf meerdere meldingen sturen in de maanden voorafgaand aan de verwijdering, zowel naar het primaire e-mailadres van het account als naar het back-up e-mailadres.

De eenvoudigste manier om je Google-account actief te houden, is door minstens één keer in de twee jaar in te loggen. Je kunt ook een abonnement instellen via je Google-account, wat ook als activiteit zal worden beschouwd. Verder behoort ook het downloaden van een app uit de Google Play Store tot de mogelijkheden.

Google heeft al de Takeout functie. Hiermee kun je al je data van de verschillende (Google-) platformen downloaden als back-up. Bij Google kun je ook gebruik maken van de inactiviteits-tool. Hiermee kun je bepaalde zaken instellen wat er met je account moet gebeuren, als je hem een bepaalde tijd niet meer gebruikt, bijvoorbeeld bij overlijden.