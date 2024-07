Google Maps komt met incident melden in CarPlay, maar nog niet in Android Auto

We kennen het al van Waze, het melden van een incident op de weg. De functie lijkt nu ook naar Google Maps te komen. We zien het als eerst in de versie voor Apple CarPlay. Wanneer komt het naar Android Auto?

Incident melden in Google Maps

Google Maps zit boordevol mogelijkheden en opties. In de auto kun je daarbij profiteren van verschillende extra’s, in de vorm van Android Auto en Apple CarPlay. Een functie die naar gebruikers wordt uitgerold, is het melden van een incident via het scherm van de auto. Op dit moment is het al mogelijk om een melding te maken via de mobiele app, maar via het scherm van de auto was dit nog niet mogelijk. Bij de eerste gebruikers verandert dit nu.

Als eerst lijken gebruikers van Apple CarPlay de functie terug te zien om een melding te maken van een gebeurtenis op de weg. Dit kan bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie zijn, maar ook een flitser, stilstaand voertuig, ongeluk of iets anders. Via Waze is het al sinds jaar en dag mogelijk om zo’n melding te maken. Gebruikers met een Android-toestel lijken nog wel wat langer te moeten wachten. Via Android Auto is de functie nog niet beschikbaar, en het is onduidelijk wanneer dit wel zal gebeuren.