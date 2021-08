Google Maps voor iOS krijgt donker thema, widgets en iMessage-integratie

Google heeft bekend gemaakt dat het de Apple-app van Google Maps voorziet van een omvangrijke update. De nieuwe versie brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies.

Google Maps voor iOS met donker thema

Waar we op Android al langere tijd gebruik kunnen maken van het donkere thema in Google Maps, kunnen ook degenen met een Apple iPhone de kaartendienst in een donker thema gebruiken. Google laat weten dat deze mogelijkheid vanaf nu toegevoegd is aan de navigatie-app.

Informatie die je snel toegevoegd wilt hebben aan je homescreen, kun je toevoegen als zoekwidget. Hiermee kun je snel navigeren naar je favoriete of veelvoorkomende bestemmingen. Ook kun je je huidige locatie als widget toevoegen aan iOS. Een andere nieuwe functionaliteit heeft te maken met iMessage. Dankzij Google Maps integratie kun je voortaan live je locatie delen met iemand, via een speciale knop in iMessage. Dit geldt zo lang als de ingestelde periode, of totdat handmatig het delen stop wordt gezet.